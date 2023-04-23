В роскошном платье от Chanel: модель София Ричи вышла замуж

Это была грандиозная свадьба с множеством звездных гостей и дорогих нарядов.

24-летняя американская модель София Ричи - дочь певца Лайонела Ричи - вышла замуж. Избранником девушки стал 30-летний музыкальный продюсер Эллиот Грейндж.

Свадьба состоялась в роскошном отеле Hotel du Cap-Eden-Roc на Французской Ривьере в субботу, 22 мая. Пара сказала друг другу “да” после двух лет знакомства. Ранее София была в отношениях с бывшим бойфрендом Кортни Кардашьян Скоттом Дисиком.

Для мероприятия невеста выбрала исключительно образы от бренда Chanel и их было несколько. Главное платье Софии, в котором она шла к алтарю, было с американской проймой и высокой горловиной, полностью расшитое бисером.

Платье идеально выглядело на стройной фигуре девушки и сочетало в себе строгость и элегантность, а вышивка бисером изумительно сверкала на солнце. Дополнили наряд длинная прозрачная фата, украшения и букет.

Среди гостей церемонии были Пэрис Хилтон с мужем и сводная сестра Софии Николь Ричи.

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