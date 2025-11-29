ТСН в социальных сетях

В платье от Dior с цветами: Аня Тейлор-Джой в романтическом наряде из новой коллекции очаровала красотой

Актриса наделя наряд из новой коллекции созданной Джонатоном Андерсоном.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Аня Тейлор-Джой

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

В Марракеше стартовал 22-й международный кинофестиваль и одной из его членов жюри стала актриса Аня Тейлор-Джой. 29-летняя звезда появилась на красной дорожке в день старта мероприятия в длинном черном наряде без бретелей, но с элегантным напуском и множеством складок.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Главным украшением наряда Ани были белые объемные цветы на бедрах и шелковые ленты завязанные на бантики. Платье Тейлор-Джой было от Dior из новой коллекции весна-лето 2026, которую создал новый креативный директор Модного дома Джонатан Андерсон.

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

Аня Тейлор-Джой / © Getty Images

К этому роскошному платью со шлейфом актриса добавила украшениями с бриллиантами от Tiffany & Co., прической с распущенными волосами и ярким макияжем с ярко-красной помадой на губах.

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Аня Тейлор-Джой / © Associated Press

Такое же платье, но в белом цвете, носила не так давно актриса Моника Барбаро на гала-вечере в Музее американской Академии кино. Для Ани же Модный дом платье видоизменил и сделал более длинным.

