ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
4390
Время на прочтение
1 мин

В платье от Dolce & Gabbana: девушку Леонардо Ди Каприо заметили на свадьбе Безоса

Девушка появилась среди известніх гостей на самой громкой и роскошно свадьбе года.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Виттория Черетти

Виттория Черетти / © Associated Press

27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — попала под прицел папарацци в Венеции. Вместе со своим известным бойфрендом красавица прибыла на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Праздничные мероприятия продлятся в прекрасном итальянском городе на протяжении трех дней и в их рамках также состоялся предсвадебный ужин. Витторию заметили на пирсе, когда она вышла из роскошного отеля и садилась в водное такси. Она была одета в вечернее платье от Dolce & Gabbana с халтером, декольте, юбкой-русалкой и цветочными украшениями. Также свой образ модель дополнила высокой прической, небольшим клатчем, а также бриллиантовым колье на шее.

Виттория Черетти / © Getty Images

Виттория Черетти / © Getty Images

С Леонардо Ди Каприо модель ехала в одном транспорте, но чтобы не привлекать внимания, актер спрятался за черной кепкой. Однако фотографы все равно его сфотографировали с Витторией в одном такси.

Леонардо Ди Каприо (в кепке) и Виттория Черетти / © Getty Images

Леонардо Ди Каприо (в кепке) и Виттория Черетти / © Getty Images

Сама же невеста Лорен Санчес блистала перег гостями в платье с вышивкой от Schiaparelli.

Связанные темы

Дата публикации
Количество просмотров
4390
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie