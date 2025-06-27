В платье от Dolce & Gabbana: девушку Леонардо Ди Каприо заметили на свадьбе Безоса

Виттория Черетти / © Associated Press

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27-летняя итальянская модель и возлюбленная актера Леонардо Ди Каприо — Виттория Черетти — попала под прицел папарацци в Венеции. Вместе со своим известным бойфрендом красавица прибыла на свадьбу Джеффа Безоса и Лорен Санчес.

Праздничные мероприятия продлятся в прекрасном итальянском городе на протяжении трех дней и в их рамках также состоялся предсвадебный ужин. Витторию заметили на пирсе, когда она вышла из роскошного отеля и садилась в водное такси. Она была одета в вечернее платье от Dolce & Gabbana с халтером, декольте, юбкой-русалкой и цветочными украшениями. Также свой образ модель дополнила высокой прической, небольшим клатчем, а также бриллиантовым колье на шее.

Виттория Черетти / © Getty Images

С Леонардо Ди Каприо модель ехала в одном транспорте, но чтобы не привлекать внимания, актер спрятался за черной кепкой. Однако фотографы все равно его сфотографировали с Витторией в одном такси.

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Леонардо Ди Каприо (в кепке) и Виттория Черетти / © Getty Images

Сама же невеста Лорен Санчес блистала перег гостями в платье с вышивкой от Schiaparelli.