В платье от John Galliano и в желтом мини: два роскошных образа Амаль Клуни в Лондоне

Вчера в Лондоне состоялась премьера фильма "Билет в рай". На красной дорожке блистали Джордж Клуни с красавицей женой Амаль.

61-летний Джордж был одет в темно-синий костюм-тройку и белоснежную рубашку, а обут в черные кожаные туфли. Его 44-летняя супруга Амаль блистала в мятном макси-платье, расшитом бисером, на тонких бретельках от John Galliano из коллекции весна-лето 2001, которое дополнила золотистым клатчем и нюдовыми туфлями со стразами.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Ее темно-каштановые волосы были распущены и уложены красивыми локонами на одну сторону, а в ушах сверкали серьги-висюльки из драгоценных камней. Эффектности образу добавляла темно-красная помада на губах.

Также Амаль и Джордж были запечатлены папарацци, когда покидали свой отель перед лондонской премьерой фильма "Билет в рай". На Амаль было желтое мини-платье с рукавами клеш, которое звезда дополнила золотым клатчем и туфлями-лодочками в оттенке металлик.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Getty Images

В фильме главную роль вместе с Джорджем Клуни сыграла Джулия Робертс. Она вышла на дорожку в эксклюзивном платье от Alexander McQueen.

Джордж и Амаль Клуни / Фото: Associated Press

Амаль Клуни / Фото: Associated Press

В фильме актеры играют супружескую пару в разводе. Их взрослая дочь хочет выйти замуж за местного жителя Бали, и бывшие супруги отправляются вслед за ней на тропический остров, чтобы помешать девушке совершить ошибку.

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