В платье от-кутюр и с оригинальной прической: Рианна продемонстрировала роскошный вечерний образ

В свет она выходит крайне редко, поэтому это появления - да еще и в таком наряде - стало настоящим сюрпризом для фанатов певицы.

Певица и основательница нескольких невероятно популярных брендов белья и косметики появилась на юбилейном 80-м "Золотом глобусе". В этом году 34-летняя звезда впервые за свою карьеру была номинирована на эту награду в категории "Лучший саундтрек" за песню Lift Me Up, которая стала саундтреком к супергеройскому фильму "Черная пантера: Ваканда навеки".

На красную дорожку Рири не вышла, но вот на самой церемонии появилась, да еще и не одна, а в компании своего возлюбленного и отца своего сына - рэпера ASAP Rocky, настоящее имя которого - Раким Ателастон Майерс.

Для мероприятия Рианна выбрала роскошный наряд - черное платье с драпировкой и бархатными вставками от бренда Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2022.

Рианна / Фото: Getty Images

Образ певица дополнила босоножками на высоких каблуках, бархатной сумкой, а также накидкой, которая была соединена с перчатками. Еще на ней были украшения от Cartier и оригинальная прическа.

Рианна / Фото: Getty Images

Ранее в таком же платье мы видели актрису Ванессу Хадженс, в нем она появилась на церемонии Tony Awards в Нью-Йорке.

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