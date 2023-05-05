В платье от любимого бренда и в серьгах королевы: принцесса Кейт посетила Букингемский дворец

Накануне коронации короля Чарльза III, которая запланирована 6 мая, в Букингемском дворце состоялся обед для премьер-министров, первых лиц государств и других приглашенных королем официальных гостей.

Также званый обед посетили другие члены королевской семьи, в частности принц и принцесса Уэльские. Кэтрин была, как всегда, потрясающей, хоть выбрала и лаконичный наряд. На принцессе было белое платье с черной отделкой на талии и горловине, созданное ее любимым брендом Jenny Packham.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Наряд Кейт дополнила сатиновым клатчем от Prada и элегантными туфлям с вырезами и бантом от Aquazzura (такие часто также носит и Меган Маркл).

Особой деталью этого образа стали серьги-капли с бахрейнским жемчугом, которые ранее принадлежали королеве Елизавете II.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

После обеда король Чарльз, а также принц и принцесса Уэльские встретились с представителями общественности, собравшимися возле Букингемского дворца. Кейт пообщалась с поклонниками и как настоящая звезда сделал несколько селфи.

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

Кэтрин, принцесса Уэльская / Фото: Associated Press

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