В платье от Prada: Эми Адамс вышла на красную дорожку в Лондоне

50-летняя американская актриса Эми Адамс - шестикратная номинантка на "Оскар" - посетила Лондонский кинофестиваль. В рамках этого мероприятия состоялась премьера "Ночная сучка" (англ. Nightbitch), в котором Эми сыграла главную роль.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

На красной дорожке звезда позировала в лаконичном черном шелковом платье-бюстье от Модного дома Prada. Наряд подчеркивал талию актрисы, а на спине его украшал шлейф с бантом.

Образ Эми Адамс дополнила массивными золотыми украшениями - набором колье, серьгами и несколькими кольцами.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Что касается прически, то она немного удивила. Для красной дорожки стилист по волосам, который работал над образом актрисы, разделил ее волосы в пробор, собрал в хвост и завязал черной резинкой. Повторить такую прическу вы сможете и дома.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Напомним, что на Неделе моды в Париже Дом Prada презентовал креативную коллекцию весна-лето 2025, в которой можно было увидеть очки-панамки, яркие колготки и множество бомберов.

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