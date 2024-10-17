В платье от Prada: Эми Адамс вышла на красную дорожку в Лондоне

Актриса появилась на презентации фильма.
50-летняя американская актриса Эми Адамс - шестикратная номинантка на "Оскар" - посетила Лондонский кинофестиваль. В рамках этого мероприятия состоялась премьера "Ночная сучка" (англ. Nightbitch), в котором Эми сыграла главную роль.
На красной дорожке звезда позировала в лаконичном черном шелковом платье-бюстье от Модного дома Prada. Наряд подчеркивал талию актрисы, а на спине его украшал шлейф с бантом.
Образ Эми Адамс дополнила массивными золотыми украшениями - набором колье, серьгами и несколькими кольцами.
Что касается прически, то она немного удивила. Для красной дорожки стилист по волосам, который работал над образом актрисы, разделил ее волосы в пробор, собрал в хвост и завязал черной резинкой. Повторить такую прическу вы сможете и дома.
Напомним, что на Неделе моды в Париже Дом Prada презентовал креативную коллекцию весна-лето 2025, в которой можно было увидеть очки-панамки, яркие колготки и множество бомберов.
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