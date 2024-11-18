В платье от Ralph Lauren и бриллиантах: красивая Селена Гомес сияла на церемонии в Лос-Анджелесе

32-летняя звезда появилась на ивенте вместе с коллегами из фильма "Эмилия Перес".
Селена Гомес посетила церемонию вручения наград Governors Awards, которая состоялась в The Ray Dolby Ballroom в Лос-Анджелесе. Она была в компании коллег из фильма "Эмилия Перес" – Зои Салданы и Карлос Софии Гаскон.
Селена предстала в закрытом черном платье макси от бренда Ralph Lauren, расшитом бисером, который сверкал от вспышек фотокамер. Наряд также имел белые воротник и манжеты. Она выглядела красиво и стройно.
Аутфит звезда дополнила бриллиантовыми украшениями от Boucheron: серьгами в виде перьев и кольцами.
Гомес волосы собрала в гладкий пучок, сделала макияж смоки-айс и маникюр вишневого оттенка.
Напомним, Селена Гомес на благотворительном вечере Rare Impact Fund появилась в черном мини-платье на одно плечо и с драпировкой на лифе и юбке.
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