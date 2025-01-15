В платье от Schiaparelli, но с облезлым маникюром: Моника Барбаро появилась на красной дорожке в Лондоне

Она выбрала дорогой наряд, но забыла о других деталях лука.

34-летняя актриса Моника Барбаро вышла на красную дорожку в Лондоне, которая проводилась по случаю премьеры фильма "Боб Дилан: Полный незнакомец".

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

В этой картине она сыграла вместе с Тимоти Шаламе и Эль Фэннинг. Монике досталась роль Джоан Баэз - американской певицы.

На красной дорожке актриса появилась в роскошном длинном шелковом платье черного цвета. Ее наряд был от известного Модного дома Schiaparelli из коллекции весна-лето 2024. У платья было глубокое декольте, расклешенная на подоле юбка и гламурные броши на бретельках.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Интересным дополнением платья был легкий капюшон.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Однако образ до мелочей актриса не продумала, поскольку забыла о маникюре. Моника появилась на премьере с облезлым лаком.

Моника Барбаро / Фото: Associated Press

Похоже, что этот маникюр Моника носит еще с церемонии "Золотой глобус", которая недавно прошла в Лос-Анджелесе.

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