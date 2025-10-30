ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
92
Время на прочтение
1 мин

В платье от швейцарского бренда: Моника Левински появилась на публике в Голливуде

Редкий выход женщины на звездное мероприятие привлек внимание.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Моника Левински

Моника Левински / © Associated Press

52-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие в Беверли-Хиллз.

Моника не часто выходит в свет, поєтому ее появления всегда привлекают внимание. В этот раз она надела платье стоимость. 1190 долларов от швейцарского бренда Akris, который специализируется на товарах роскоши для женщин.

Моника Левински / © Associated Press

Моника Левински / © Associated Press

Ее платье было оттенка меди из сверкающей ткани. Рукавов у платья не было, но украшали его карманы и широкий пояс. Моника дополнила лук черным клатчем от Bottega Veneta, а также туфлями в леопардовый принт.

Также недавно Левински посетила премьеру криминального мини-сериала «Запутанная история Аманды Нокс», поскольку является одной из продюсеров проекта. Перед камерами Моника появилась в гламурном костюме нежного бежевого цвета, который состоял уз топа и юбки-карандаша ниже колен, которые были полностью расшиты пайетками.

Моника Левински / © Associated Press

Моника Левински / © Associated Press

Дата публикации
Количество просмотров
92
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie