В платье от швейцарского бренда: Моника Левински появилась на публике в Голливуде

Моника Левински / © Associated Press

Реклама

52-летняя американская активистка Моника Левински, которая известна в первую очередь скандалом в Овальном кабинете Белого дома, посетила звездное мероприятие в Беверли-Хиллз.

Моника не часто выходит в свет, поєтому ее появления всегда привлекают внимание. В этот раз она надела платье стоимость. 1190 долларов от швейцарского бренда Akris, который специализируется на товарах роскоши для женщин.

Моника Левински / © Associated Press

Ее платье было оттенка меди из сверкающей ткани. Рукавов у платья не было, но украшали его карманы и широкий пояс. Моника дополнила лук черным клатчем от Bottega Veneta, а также туфлями в леопардовый принт.

Реклама

Также недавно Левински посетила премьеру криминального мини-сериала «Запутанная история Аманды Нокс», поскольку является одной из продюсеров проекта. Перед камерами Моника появилась в гламурном костюме нежного бежевого цвета, который состоял уз топа и юбки-карандаша ниже колен, которые были полностью расшиты пайетками.