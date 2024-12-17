В платье от украинского бренда: американская певица очаровала публику рождественским образом

Звезды со всего мира все чаще выбирают украинские бренды.

25-летняя американская певица Мэдисон Бир выступила на мероприятии Z100 iHeartRadio Jingle Ball в Madison Square Garden в Нью-Йорке. Девушка вышла на сцену в очаровательном мини-платье, которым привлекла всеобщее внимание. Автором ее платья является украинский бренд FROLOV, основанный дизайнером Иваном Фроловым.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Платье Мэдисон было создано по индивидуальному заказу. Оно выполнено из нежного бордового бархата и имеет белую отделку на плечах и подоле. Также юбку украшал большой белый бант.

На груди у Мэдисон была брошка в виде зеленых листьев и красных ягод - это была рождественская омела. Этот образ она также дополнила бежевыми колготками и белыми сапогами на каблуках.

Мэдисон Бир / Фото: Associated Press

Новостью о том, что Мэдисон Бир заказала наряд у украинского бренда, FROLOV поделился в Instagram.

Мэдисон Бир / фото: instagram.com/frolovheart

Напомним, что в этом году бренд носило много известных личностей, среди которых были Сабрина Карпентер, Кэти Перри, Сьюки Уотерхаус, Дженнифер Лопес и многие другие.

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