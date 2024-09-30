В платье от украинского бренда Frolov: певица Doja Cat надела яркий наряд на сцену

Эпатажная американская певица Doja Cat выступила на фестивале Global Citizen, который прошел Центральном парке в Нью-Йорке. На сцену звезда вышла в ярком и гламурном платье, которое создал украинский бренд Frolov.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Наряд был бежевым и на тонких бретельках, а также расшит кристаллами на лифе, корсете, а вот юбка платья была украшена бахромой из стразов. Когда Doja Cat танцевала и ходила на сцене, то бахрома эффектно двигалась вместе с ней, и это выглядело очень красиво.

Наряд сочетал в себе много разных оттенков и согласно словам самого дизайнера Ивана Фролова, он был создан в цветах флага ЮАР: красным, синим, зеленым, белым, желтым и черным.

Doja Cat / Фото: Associated Press

"Мы очень гордимся тем, что создали это специальное платье для выступления @dojacat Global Citizen Festival. Оно было создано в цветах флага ЮАР в знак признания глобальной направленности фестиваля. Наряд был вручную расшит кристаллами и бисером местными мастерами в Киеве, Украина, где Frolov управляет своим ателье и производством", - говорится на странице бренда в соцсети.

Doja Cat / Фото: Associated Press

Doja Cat / Фото: Associated Press

Иностранные звезды выбирают наряды от украинского бренда Frolov очень часто и каждый раз это что-то потрясающее. В роскошном свадебном платье с сердцами Дженнифер Лопес танцевала своем клипе, а молодая поп-звезда Сабрина Карпентер вышла на сцену.

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