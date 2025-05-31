В платье от украинского бренда: известный немецкий блогер выбрала идеальный наряд для отдыха

Леони Ханне / фото: instagram.com/leoniehanne

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Немецкий блогер и инфлюэнсер Леони Ханне опять очаровала образом. Звезда надела нежное летнее платье от украинского бренда Bevza.

Это был наряд с двух оттенков ткани — белой и слоновой кости. Верх платья выполнен в виде майки, а юбка была свободной и с легкими складками у талии. Эта модель платья называется «Анна», а ее стоимость 600 долларов.

Леони Ханне / фото: instagram.com/leoniehanne

Леони дополнила этот наряд клатчем от Bottega Veneta, массивными золотыми браслетами-манжетами и солнцезащитными очками. Также блогер была обута в шлепанцы от бренда The Row, основанного сестрами Олсен.

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«Ибица звала, мне пришлось ответить. Самая короткая и спонтанная поездка для заземления, смузи-боулов, закатов и моря», — написала красавица.

Леони Ханне / фото: instagram.com/leoniehanne

Ранее платье от украинского бренда девушка носила на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Звезда выбрала для своего эффектного появления бренд Milla, который создал для нее эксклюзивное белое платье с баской. Леони дополнила образ украшениями от De Beers, высокой прической и обувью от Rene Caovilla.

Леони Ханне в Каннах / © Associated Press

Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Associated Press Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images Леони Ханне / © Getty Images