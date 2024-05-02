В платье от украинского бренда: роскошная Моника Беллуччи позировала для глянца

59-летняя актриса и модель – Моника Беллуччи – стала главной звездой нового выпуска Marie Claire France.

На обложке журнала звезда позирует в шерстяном жакете Jacquemus, колготках в сетку и сатиновых мюлях Mugler. Образ роскошной Моники дополняет колье и кольцо Cartier.

Фото: Instagram Моники Беллуччи

На втором фото, опубликованном Беллуччи в Instagramф, она позирует в длинном черном платье от украинского бренда Anna October и в туфлях от Christian Louboutin.

Фото: Instagram Моники Беллуччи

Напомним, ранее Моника Беллуччи посетила показ Maison Margiela. Она позировала на красной дорожке в Париже в бархатном платье с глубоким декольте.

Моника Беллуччи / Фото: Getty Images

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