- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 110
- Время на прочтение
- 1 мин
В платье от Valentino с накидкой: Кейт Хадсон вышла в свет с мамой и бойфрендом
Голливудская актриса просто сияла в своем эксклюзивном наряде.
В Нью-Йорке 11 декабря состоялась премьера фильма «Песнь любви», в котором главные роли сыграли Кейт Хадсон и Хью Джекман. На мероприятие Кейт пришла в красивом вечернем платье в пол оливкового цвета.
Наряд актрисы был от бренда Valentino, а дополняла платье звезды также длинная невесомая накидка из нужно-розового шелка. Платье же имело глубокое декольте, а также сочетало в себе шифоновую ткань и шелковый атлас.
Завершали ее образ прическа с собранными волосами и красивые серьги в виде цветов.
Пришла поддержать на мероприятии Кейт ее семья — мама Голди Хоун — также известная американская актриса, которая выбрала гламурное черное платье.
Еще с Кейт сфотографировался ее бойфренд и отец ее дочери — Динни Фудзикава.
За день до этого мероприятия Кейт Хадсон также посетила шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, чтобы прорекламировать фильм. Актриса в тот день снова продемонстрировала свою новую прическу.