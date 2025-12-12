В платье от Valentino с накидкой: Кейт Хадсон вышла в свет с мамой и бойфрендом

Кейт Хадсон / © Associated Press

В Нью-Йорке 11 декабря состоялась премьера фильма «Песнь любви», в котором главные роли сыграли Кейт Хадсон и Хью Джекман. На мероприятие Кейт пришла в красивом вечернем платье в пол оливкового цвета.

Наряд актрисы был от бренда Valentino, а дополняла платье звезды также длинная невесомая накидка из нужно-розового шелка. Платье же имело глубокое декольте, а также сочетало в себе шифоновую ткань и шелковый атлас.

Кейт Хадсон / © Associated Press

Завершали ее образ прическа с собранными волосами и красивые серьги в виде цветов.

Пришла поддержать на мероприятии Кейт ее семья — мама Голди Хоун — также известная американская актриса, которая выбрала гламурное черное платье.

Кейт Хадсон с мамой / © Associated Press

Еще с Кейт сфотографировался ее бойфренд и отец ее дочери — Динни Фудзикава.

Кейт Хадсон с бойфрендом / © Associated Press

За день до этого мероприятия Кейт Хадсон также посетила шоу The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, чтобы прорекламировать фильм. Актриса в тот день снова продемонстрировала свою новую прическу.