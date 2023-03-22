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В платье оттенка металлик и босоножках: эффектная Хайди Клум блистала на церемонии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
929
Время на прочтение
1 мин
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В платье оттенка металлик и босоножках: эффектная Хайди Клум блистала на церемонии

Хайди Клум / Фото: Associated Press

49-летняя немецкая модель посетила церемонию наград Fashion Trust US Awards, прошедшую во вторник вечером в Goya Studios в Лос-Анджелесе.

Fashion Trust US - это некоммерческая организация, которая занимается поиском, финансированием и развитием молодых дизайнерских талантов с целью помочь им превратить свой лейбл в процветающий мировой бренд.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Хайди Клум приехала на церемонию в асимметричном платье миди оттенка металлик с широким поясом интересного дизайна на талии от Kate Barton, дополнив лук остроносыми босоножками в оттенке металлик на шпильках и шнуровке и круглой сумкой в руках от этого же бренда, похожей на маленький аквариум с золотой рыбкой.

На лице у Хайди был насыщенный макияж, она подчеркнула в образе глаза и сделала стильную укладку с прямой челкой. На пальцах модели были массивные кольца из белого металла, а ногти были накрашены черным лаком.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

Напомним, буквально вчера мы показывали вам фото Хайди Клум с обложки журнала Vogue Greece, где знаменитость позировала в интересных луках, в том числе без лифчика и в трусах.

Хайди Клум / © Associated Press
Хайди Клум / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
929
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