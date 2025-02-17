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В платье оттенка металлик: Ким Кардашьян блистала на светской тусовке

В платье оттенка металлик: Ким Кардашьян блистала на светской тусовке

Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким Кардашьян посетила празднование 50-летнего юбилея шоу Saturday Night Live в Нью-Йорке.

Вечеринка прошла в Рокфеллеровском центре на Манхэттене, куда 44-летняя Ким Кардашьян приехала в обтягивающем платье оттенка металлик от Balenciaga с откровенным декольте. У звезды были распущены длинные черные волосы, на лице был выразительный макияж, а на длинных острых ногтях светлый лак.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Ким была в центре внимания, впрочем, как и всегда, ведь от ее платья невозможно было оторвать глаз.

Ким Кардашьян / © Associated Press
Ким Кардашьян / Фото: Associated Press

Напомним, недавно мы показывали фото совсем юной Ким Кардашьян, а именно, как выглядела звезда, когда ей было 13 лет. И это фото многих удивило.

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