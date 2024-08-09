В платье оттенка шампанского: поп-звезда Сабрина Карпентер вышла на красную дорожку

Наряд выглядел на девушке превосходно и подчеркивал ее фигуру.
Американская поп-звезда - 25-летняя Сабрина Карпентер, которую многие полюбили за ее хиты Espresso, Please Please Please и Feather, а также за стильный макияж и прическу, вышла в свет.
Девушка посетила мероприятие Power of Young Hollywood журнала Variety, которое прошло в Лос-Анджелесе. Для этого мероприятия красавица выбрала гламурное платье оттенка шампанского с бретельками, декольте и небольшим шлейфом.
Наряд был полностью декорирован серебристыми камнями и желтым бисером. Узор на платье был ромбовидным.
Прическа у Сабрины была нежной и немного не такой, как мы привыкли видеть у нее, ведь певица собрала волосы в пучок и оставила несколько подкрученных прядей ниспадать на лицо.
Ранее красавица неоднократно надевала наряды от украинского бренда Frolov с сердцами-вырезами, стразами и камнями.
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