В платье оттенка сливочного масла и в балетках: Зои Кравиц посетила премьеру фильма
Актриса отправилась в промо-тур, чтобы продгигать новый фильм.
Дочь певца Ленни Кравица посетила Лондон, чтобы на крыше, где открывался потрясающий вид на город, принять участие в фотосессии к фильму «Поймать с поличным», в котором сыграла.
Она появилась на мероприятии в нежном и лаконичном наряде, поскольку надела миди платье оттенка сливочного масла и романтического фасона. Ее платье имело глубокое V-образное декольте и рукава флаттер, а на ткани была мелкая цветочная вышивка.
Волосы Зои распустила, что было довольно необычно для нее, ведь зачастую она собирает волосы в гладкие прически или заплетает в косички.
Образ звезды дополнили черные балетки с лаконичными маленькими бантиками спереди, солнцезащитные очки от Saint Laurent и легкий макияж.
Вместе с Кравиц на крыше Лондона позировал также Остин Батлер, который в фильме является исполнителем главной роли. Актер удивил выбором наряда, ведь его вещи были специально состарены: на вельветовых штанах были пятна, на футболке — дырки, а на обуви были потертости. Завершил Остин образ коричневой курткой и очками.
Фильм «Пойман с поличным» рассказывает историю талантливого бейсболиста, жизнь которого рушится, когда он соглашается присмотреть за кошкой соседа панк-рокера. Зои играет роль Ивонны, девушки главного героя, которая помогает своему партнеру, когда он оказывается втянутым в преступный мир Нью-Йорка.