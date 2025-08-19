ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
107
Время на прочтение
1 мин

В платье оттенка сливочного масла и в балетках: Зои Кравиц посетила премьеру фильма

Актриса отправилась в промо-тур, чтобы продгигать новый фильм.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Зои Кравиц

Зои Кравиц / © Associated Press

Дочь певца Ленни Кравица посетила Лондон, чтобы на крыше, где открывался потрясающий вид на город, принять участие в фотосессии к фильму «Поймать с поличным», в котором сыграла.

Она появилась на мероприятии в нежном и лаконичном наряде, поскольку надела миди платье оттенка сливочного масла и романтического фасона. Ее платье имело глубокое V-образное декольте и рукава флаттер, а на ткани была мелкая цветочная вышивка.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Волосы Зои распустила, что было довольно необычно для нее, ведь зачастую она собирает волосы в гладкие прически или заплетает в косички.

Образ звезды дополнили черные балетки с лаконичными маленькими бантиками спереди, солнцезащитные очки от Saint Laurent и легкий макияж.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Вместе с Кравиц на крыше Лондона позировал также Остин Батлер, который в фильме является исполнителем главной роли. Актер удивил выбором наряда, ведь его вещи были специально состарены: на вельветовых штанах были пятна, на футболке — дырки, а на обуви были потертости. Завершил Остин образ коричневой курткой и очками.

Зои Кравиц и Остин Батлер / © Associated Press

Зои Кравиц и Остин Батлер / © Associated Press

Фильм «Пойман с поличным» рассказывает историю талантливого бейсболиста, жизнь которого рушится, когда он соглашается присмотреть за кошкой соседа панк-рокера. Зои играет роль Ивонны, девушки главного героя, которая помогает своему партнеру, когда он оказывается втянутым в преступный мир Нью-Йорка.

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Getty Images

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зои Кравиц / © Associated Press

Зої Кравіц / © Getty Images

Зої Кравіц / © Getty Images

