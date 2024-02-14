В платье оттенка спелой вишни: племянница Джулии Робертс посетила презентацию супергеройского фильма

В этом ярком романтичном наряде она выглядела очаровательно.

33-летняя актриса Эмма Робертс, звезда сериала-антологии "Американская история ужасов", который на экранах с 2011 года, а также племянница голливудской суперзвезды Джулии Робертс, посетила мероприятие в Лос-Анджелесе. Она пришла на презентацию нового супергеройского фильма студии Marvel "Мадам Паутина".

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

На Эмме было романтичное вечернее платье от любимого бренда королевы Летиции и герцогини Сассекской - Carolina Herrera. Платье оттенка спелой вишни имело оригинальные широкие бретельки и является частью коллекции Pre-Fall 2024. Бретельки актриса носила опущенными, открывая так свои изящные плечи.

Также наряд украшала небольшая драпировка на талии и частично открытая спина. Дополнила платье Робертс черными туфлями, прической-жгутом и лаконичным макияжем.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

Ранее в єтом месяце актриса посетила презентацию сериала-антологии "Вражда: Капоте против лебедей". Тогда она надела белое платье с перьями от бренда Giambattista Valli из кутюрной коллекции осень-зима 2022, которое дополнила украшениями от Joseph Saidian & Sons jewelry, оригинальной сумкой от Judith Leiber и туфлями от Jimmy Choo.

Эмма Робертс / Фото: Associated Press

В украинский прокат фильм "Мадам Паутина" выйдет 14 февраля - в День святого Валентина.

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