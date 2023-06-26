В платье-пальто и колготах в сетку: Шерон Стоун блистала на красной дорожке

На красную дорожку светского мероприятия, прошедшего в отеле Biltmore в центре Лос-Анджелеса, Шерон Стоун вышла в длинном черном платье-пальто ниже колен с бахромой на подоле, черных колготах в сетку и остроносых туфлях-лодочках на шпильке.

Она сделала кудрявую укладку, макияж с акцентом на бордовые губы, надела серьги-висюльки в уши и драгоценный браслет на запястье. Также на груди у Стоун была пришпилена брошка в виде большой стрекозы, усыпанная бриллиантами.

Шерон Стоун / Фото: Getty Images

А недавно Шерон Стоун посетила светское мероприятие на террасе отеля Bowery в Нью-Йорке, где появилась в жаккардовом пальто и шелковой блузке. Актриса всегда тщательно подбирает наряды для своих светских выходов.

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