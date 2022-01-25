В платье-пуховике и с жемчужной вуалью: роскошная Розамунд Пайк на показе Dior

В платье-пуховике и с жемчужной вуалью: роскошная Розамунд Пайк на показе Dior

Актриса надела на показ наряд из коллекции осень-зима 2022, которую бренд представил впервые в декабре 2021 года.

Креативный директор Модного дома Christian Dior Мария Грация Кьюри представила в Париже новую кутюрную коллекцию, которую посвятила человеческим связям. Показ проходил в Музее Родена на фоне огромных полотен индийских художников.

Одной из тех, кто пришел рассмотреть наряды, созданные дизайнером и ее командой, была британская актриса Розамунд Пайк. Звезда выбрала для своего выхода черное длинное платье-пуховик с короткими рукавами и поясом. Дополнили наряд белая рубашка, галстук и массивные туфли на шнуровке.

Розамунд Пайк / Getty Images

Оригинальной и женственной деталью наряда Розамунд стала вуаль, украшенная маленькими жемчужинами.

Розамунд Пайк / Getty Images

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