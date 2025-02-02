В платье-пальто от Dior и лубутенах: Рене Зеллвегер на эксклюзивном показе фильма "Бриджит Джонс"

Рене Зеллвегер появилась на эксклюзивном показе романтической комедии "Бриджит Джонс: Влюблена в парня", организованного британским Vogue в отеле Soho в Лондоне. В фильме Рене играет свою культовую роль Бриджит Джонс.

На ивенте она предстала в элегантном черном платье-пальто с принтом оптической иллюзии из весенней коллекции бренда Dior 2025 года. Лук она дополнила черными остроносыми туфлями-лодочками Christian Louboutin.

Рене Зеллвегер / Фото: Getty Images

У Зеллвегер была элегантная прическа с выпущенными спереди прядями и легкий макияж с розовыми румянами. Изюминкой ее образа стало массивное винтажное кольцо David Webb от Maison Mèrenor с большим камнем деревянного оттенка.

Напомним, на премьере фильма "Бриджит Джонс: Влюблена в парня" в Париже вместе с Рене Зеллвегер на красную дорожку вышел ее коллега из ленты Хью Грант. Они позировали, улыбаясь и обнимаясь.

Читайте также: