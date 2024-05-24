В платье "паутине" из пайеток: немецкая модель Тони Гаррн блистала на светском мероприятии

В отеле Cap-Eden-Roc в Антибе прошел традиционный благотворительный гала-вечер фонда amfAR "Кино против СПИДа", который посетило много знаменитостей.

Среди гостей гламурного мероприятия была и немецкая модель Тони Гаррн. Звезда блистала перед камерами в эффектном синем платье без бретелек от бренда Zuhair Murad из кутюрной коллекции осень-зима 2023.

Платье топ-модели было синего цвета и двухслойным. Нижняя часть выполнена из черного кружева, а вот верхний слой был очень оригинальным и являлся плетеной "паутиной" из бисера и пайеток. Фигурное декольте украшала отделка из синих камней, как и талию.

Вечерний образ Тони дополнили драгоценности в виде капель, нюдовый макияж, серебристые босоножки, а также укладка с легкими волнами.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

Напомним, что также Тони появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Она блистала перед фотографами в эффектном платье с голой спиной от бренда Michael Kors.

Тони Гаррн / Фото: Associated Press

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