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В платье-жакете и в эффектных сапогах: Хайди Клум и ее 18-летняя дочь посетили модное шоу

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В платье-жакете и в эффектных сапогах: Хайди Клум и ее 18-летняя дочь посетили модное шоу

Хайди Клум / Фото: Getty Images

49-летняя звезда выглядела потрясающе.

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила показ в Милане ABOUT YOU во время Недели моды, которая сейчас проходит. Перед камерами звезда появилась в ярком и сексуальном образе.

Хайди надела платье-жакет с глубоким декольте на голое тело. Наряд имел черные лацканы и был расшит камнями и стразами. Дополнили ее образ сапоги-чулки черного цвета, которые эффектно перекликались с жакетом, и множество украшений на руках.

Хайди Клум / © Getty Images
Хайди Клум / Фото: Getty Images

На мероприятие модель пришла со своей дочерью Лени, которая тоже стала моделью и сейчас активно появляется на вечеринках и уже принимает участие в показах таких брендов как Dolce & Gabbana. 18-летняя девушка надела кожаные брюки и топ без бретелек, также на ней были туфли на платформе.

Хайди и Лени Клум / © Getty Images
Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Также это фэшн-шоу в Милане посетила 60-летняя модница, журналистка и коллекционер Анна Делло Руссо.

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