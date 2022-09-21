В платье-жакете и в эффектных сапогах: Хайди Клум и ее 18-летняя дочь посетили модное шоу

Немецкая супермодель и телеведущая Хайди Клум посетила показ в Милане ABOUT YOU во время Недели моды, которая сейчас проходит. Перед камерами звезда появилась в ярком и сексуальном образе.

Хайди надела платье-жакет с глубоким декольте на голое тело. Наряд имел черные лацканы и был расшит камнями и стразами. Дополнили ее образ сапоги-чулки черного цвета, которые эффектно перекликались с жакетом, и множество украшений на руках.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

На мероприятие модель пришла со своей дочерью Лени, которая тоже стала моделью и сейчас активно появляется на вечеринках и уже принимает участие в показах таких брендов как Dolce & Gabbana. 18-летняя девушка надела кожаные брюки и топ без бретелек, также на ней были туфли на платформе.

Хайди и Лени Клум / Фото: Getty Images

Также это фэшн-шоу в Милане посетила 60-летняя модница, журналистка и коллекционер Анна Делло Руссо.

Читайте также:

Хайди Клум в мини-платьях (12 фото)