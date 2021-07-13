В платье-плиссе и пудровом плаще: Сара Джессика Паркер на съемках в Нью-Йорке

В платье-плиссе и пудровом плаще: Сара Джессика Паркер на съемках в Нью-Йорке

В Нью-Йорке продолжаются съемки сериала And Just Like That... с Сарой Джессикой Паркер, Синтией Никсон и Кристин Дэвис в главных ролях.

56-летняя Сара Джессика Паркер, которая выступает не только в главной роли, но и в качестве исполнительного продюсера сериала, была запечатлена папарацци. Актриса была в белом платье плиссе длины миди, пудрово-розовом плаще, а также в белых мюлях на каблуках. В руках Сара держала сумку-шоппер.

На шее у звезды была золотая подвеска, в ушах - серьги-гвоздики, а волосы она собрала в низкий тугой хвост. Также на лице был достаточно насыщенный макияж.

Сара Джессика Паркер / Getty Images

Ранее фотографам удалось запечатлеть трио актрис на съемочной площадке: Сару Джессику Паркер, Синтию Никсон и Кристин Дэвис. Напомним, Ким Кэттролл (которая играла Саманту Джонс) сниматься в продолжении сериала "Секс в большом городе" не пригласили. Сама Ким публично не комментировала возрождение культового сериала. Кэттролл ушла из проекта после выхода на экраны второго фильма на фоне сообщений о вражде с Сарой Джессикой Паркер.

Сара Джессика Паркер и Синтия Никсон / Getty Images

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Образы Сары Джессики Паркер (21 фото)

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