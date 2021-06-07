В платье polka dot и под руку с бойфрендом: Хелена Бонэм Картер на BAFTA TV Awards

Звезда подчеркнула свою индивидуальность аксессуарами и прической.

Актриса Хелена Бонэм Картер была номинирована на "Лучшую роль второго плана" на церемонии BAFTA TV Awards за воплощение принцессы Маргарет в сериале Netflix "Корона". Для мероприятия она выбрала белое легкое многоярусное платье в пол от Dolce & Gabbana, которое украшал принт polka dot.

Образ звезды хоть и был довольно сдержанным, но все же без своей причудливости она не обошлась и добавила к нему массивные сережки, солнцезащитные очки и небрежную прическу со скранчем.

Хелена Бонэм Картер / Getty Images

Компанию 54-летней Бонэм Картер на красной дорожке составил ее 32-летний бойфренд - писатель Рай Даг Холмб.

Хелена Бонэм Картер / Getty Images

Читайте также: На прогулке: Хелену Бонэм Картер сфотографировали в компании ее коллеги

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку