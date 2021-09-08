В платье Ralph Lauren и кружевной накидке: свадебный образ Лили Коллинз

Звезда сериала "Эмили в Париже" вышла замуж за режиссера и сценариста.

Сегодня стало известно, что Лили Коллинз вышла замуж. Ее избранником стал 38-летний режиссер и сценарист Чарли Макдауэлла. Свадеба состоялась 4 сентября в городке Дантон-Хот-Спрингс, штат Колорадо.

Снимки из торжества актриса опубликовала в Instagram.

Для свадебной церемонии Лили выбрала красивое белое платье от бренда Ralph Lauren фасона "русалка". Сверху она надела кружевную белую накидку с капюшоном. Волосы красотки были собраны в гладкий низкий пучок. На лице был нежный макияж. Выглядела Лили нежной и женственной.

"То, что начиналось как сказка, теперь навечно станет для меня реальностью. Я никогда не смогу должным образом описать, насколько невероятными были эти выходные, но начинать с волшебства всегда хорошо", - написала Коллинз.

Напомним, романтические отношения у них начались в 2019 году. Для Коллинз и Макдауэлла это первый брак.

Лили Коллинз и Чарли Макдауэлл / Getty Images

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