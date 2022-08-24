В платье-рубашке и с неожиданным аксессуаром: Мэй Маск посетила премьеру сериала и обеспокоила образом

74-летняя Мэй Маск появилась на специальном показе сериала "Властелин колец: Кольца власти", снятого по мотивам произведений Джона Рональда Руэла Толкина о Средиземье. Сейчас один из самых ожидаемых шоу этого года. Его действие будет происходить во Вторую эпоху легендариума Толкина и охватит все главные события этого периода.

Премьера сериала запланирована на 2 сентября этого года на Amazon Studios, но для звездных гостей она состоялась вчера в Нью-Йорке.

На мероприятие мать миллиардера и одного из богатейших людей в мире пришла в черном длинном шелком платье-рубашке с аппликацией в виде цепочек, которое дополнила серебристыми ботинками, маникюром и поясной сумкой. Также идеально к образу были подобраны и украшения Маск. Единственная вещь, которая обеспокоила в этом обрезе - это ортопедический сапог на ноге Мэй.

Мэй Маск / Фото: Associated Press

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