В платье-рубашке и со щенком на руках: Белла Хадид попала под прицел папарацци

Девушка стильно выглядит, даже когда просто идет в спортзал.
Супермодель Беллу Хадид заметили в Нью-Йорке в пятницу. Девушка была одета в огромную футболку-поло Nike, которую носила как платье, а также в оранжевых кроссовках Salomon trail и высоких белых гольфах. Свой образ модель сочетала с золотыми украшениями и солнцезащитными очками Dior в стиле ретро.
Такой лук Хадид выбрала для похода в спортзал Gotham Gym. Но после она тренировки решила прогуляться по городу и встретилась с несколькими друзьями, которые вышли на прогулку с милым щенком. Беллу сфотографировали, когда она гладила щенка и держала на руках.
А вот несколько дней назад Беллу запечатлели в районе Трайбека, она была в юбке-миди в стиле пэчворк с потрепанным подолом и кожаными деталями, а сверху на ней был бежевый топ на тонких бретельках, одетый без бюстгальтера.
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