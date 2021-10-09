В платье-рубашке и со щенком на руках: Белла Хадид попала под прицел папарацци

В платье-рубашке и со щенком на руках: Белла Хадид попала под прицел папарацци

Девушка стильно выглядит, даже когда просто идет в спортзал.

Супермодель Беллу Хадид заметили в Нью-Йорке в пятницу. Девушка была одета в огромную футболку-поло Nike, которую носила как платье, а также в оранжевых кроссовках Salomon trail и высоких белых гольфах. Свой образ модель сочетала с золотыми украшениями и солнцезащитными очками Dior в стиле ретро.

Белла Хадид / Getty Images

Такой лук Хадид выбрала для похода в спортзал Gotham Gym. Но после она тренировки решила прогуляться по городу и встретилась с несколькими друзьями, которые вышли на прогулку с милым щенком. Беллу сфотографировали, когда она гладила щенка и держала на руках.

Белла Хадид / Getty Images

А вот несколько дней назад Беллу запечатлели в районе Трайбека, она была в юбке-миди в стиле пэчворк с потрепанным подолом и кожаными деталями, а сверху на ней был бежевый топ на тонких бретельках, одетый без бюстгальтера.

Белла Хадид / Getty Images

Читайте также:

Проводят время в Лондоне: Беллу Хадид впервые сфотографировали с бойфрендом

В боди с интересными вырезами: Белла Хадид поделилась эффектным образом

В платье с "мокрым" эффектом и самых модных кроссовках: Белла Хадид показала необычный образ

Белла Хадид в объективах папарацци (22 фото)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку