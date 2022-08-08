В платье-рубашке и биркенштоках: Румер Уиллис сходила одна на рынок в Лос-Анджелесе

В воскресенье 33-летнюю дочь актеров Деми Мур и Брюса Уиллиса заметили на рынке в Лос-Анджелесе, когда она вышла за свежими овощами.

Румер Уиллис была одета в легкое летнее платье-рубашку до колен, в голубую полоску и с короткими рукавами до локтя.

Румер Уиллис / Фото: Getty Images

Образ актриса дополнила высокими носками в синюю полоску и белыми биркенштоками. Волосы она собрала белой заколкой "крабиком", а на глазах у нее были очки в черной оправе. В руках у Румер несла только что купленные свежие перцы и помидоры. Не плече у нее висела большая белая сумка-шоппер с коричневыми ручками.

Но актриса не единственная знаменитость, которая самостоятельно ходит за покупками на рынок. Неоднократно под прицел фотографов на ярмарках попадала Дженнифер Гарнер.

Дженнифер Гарнер / Фото: Getty Images

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