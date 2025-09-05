В платье-рубашке на запах: Холли Берри сверкнула бюстгальтером на улицах Нью-Йорка

Холли Берри / © Getty Images

Холли Берри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда была в отличном настроении и с улыбкой поприветствовала фотографов.

На актрисе было платье-рубашка на запах бледно-голубого цвета в едва заметную полоску. Наряд имел рукава "летучая мышь", контрастные пуговицы на одной стороне юбки, воротник и глубокий вырез, через который она засветила черный сетчатый бюстгальтер.

Холли Берри / © Getty Images

Аутфит Берри дополнила бежевыми остроносыми слингбэками на шпильках и с цепочками на ремешках. Она сделала укладку с кудрями, макияж с бежевой помадой и бледно-розовый маникюр. На лице у Холли были стильные очки-авиаторы, на шее - цепочка с подвеской, а на руке - кольцо.

Напомним, Холли Берри показала пикантные снимки с отдыха на Бора-Бора, на которых она позировала в черно-белом купальнике.