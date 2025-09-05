ТСН в социальных сетях

В платье-рубашке на запах: Холли Берри сверкнула бюстгальтером на улицах Нью-Йорка

59-летняя актриса выглядит красиво и стройно.

Холли Берри попала под прицел папарацци в Нью-Йорке. Звезда была в отличном настроении и с улыбкой поприветствовала фотографов.

На актрисе было платье-рубашка на запах бледно-голубого цвета в едва заметную полоску. Наряд имел рукава "летучая мышь", контрастные пуговицы на одной стороне юбки, воротник и глубокий вырез, через который она засветила черный сетчатый бюстгальтер.

