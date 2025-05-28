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- Шоу-бизнес
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В платье-рубашке от Max Mara: Эль Фэннинг продемонстрировала идеальный наряд на лето
Актриса Эль Фэннинг попала под прицел папарацци во Франции.
Звезду заметили возле отеля Martinez, где она остановилась во время Каннского кинофестиваля, который продолжался с 13 по 24 мая. В последний день мероприятия актриса продемонстрировала идеальный летний наряд.
Эль носила лаконичное белое платье от Max Mara. Наряд был из натуральной ткани, имел длинные рукава и воротник. Украшали ее платье складки ткани спереди, а также пояс на талии.
Наряд Фэннинг дополнила коричневыми мюлями от Giuseppe Zanotti, которые этим летом будут самой трендовой обувью, а также полосатой сумкой Prada с короткими ручками, солнцезащитными очками Balmain, прической-пучком и нежным макияжем.
Напомним, что также в рамках кинофестиваля Эль вышла на фотоколл, где продемонстрировала, как сочетала яркий платок Gucci с джинсами и необычной футболкой.