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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
236
Время на прочтение
1 мин

В платье-рубашке от Max Mara: Эль Фэннинг продемонстрировала идеальный наряд на лето

Актриса Эль Фэннинг попала под прицел папарацци во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Эль Фэннинг

Эль Фэннинг / © Getty Images

Звезду заметили возле отеля Martinez, где она остановилась во время Каннского кинофестиваля, который продолжался с 13 по 24 мая. В последний день мероприятия актриса продемонстрировала идеальный летний наряд.

Эль носила лаконичное белое платье от Max Mara. Наряд был из натуральной ткани, имел длинные рукава и воротник. Украшали ее платье складки ткани спереди, а также пояс на талии.

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Наряд Фэннинг дополнила коричневыми мюлями от Giuseppe Zanotti, которые этим летом будут самой трендовой обувью, а также полосатой сумкой Prada с короткими ручками, солнцезащитными очками Balmain, прической-пучком и нежным макияжем.

Напомним, что также в рамках кинофестиваля Эль вышла на фотоколл, где продемонстрировала, как сочетала яркий платок Gucci с джинсами и необычной футболкой.

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Associated Press

Эль Фэннинг / © Getty Images

Эль Фэннинг / © Getty Images

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Дата публикации
Количество просмотров
236
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