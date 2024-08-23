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В платье-рубашке с ассиметричным подолом: Мерил Стрип на премьере детективного сериала

В платье-рубашке с ассиметричным подолом: Мерил Стрип на премьере детективного сериала

Мерил Стрип / Фото: Associated Press

75-летняя актриса опять появится в этом забавном детективном шоу.

Мерил Стрип появилась на презентации четвертого сезона сериала "Убийства в одном здании", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Актриса впервые снялась в этом проекте в третьем сезоне и в результате присоединилась к основному составу - Стиву Мартин, Мартину Шорт и Селене Гомес.

Актриса вышла к фотографам в платье-рубашке с ассиметричным подолом от британского бренда Stella McCartney.

Платье было синим, имело длинные рукава и принт в виде листьев и грибов. Носила она его в сочетании с черным широким поясом на талии и стильными мюлями молочного цвета.

Мерил Стрип / © Associated Press
Мерил Стрип / Фото: Associated Press

На презентации Мерил также позировала с Мартином Шортом, который в сериале играет ее бойфренда. Также, судя по фотографиям папарацци, пара по сюжету жениться, ведь как-то 75-летнюю Мерил Стрип заметили в образе невесты.

Мерил Стрип и Мартин Шорт / © Associated Press
Мерил Стрип и Мартин Шорт / Фото: Associated Press

Также во время презентации актеры сфотографировались все вместе и даже сделали селфи.

Селена Гомес, Мерил Стрип, Мартин Шорт, Стив Мартин / © Associated Press
Селена Гомес, Мерил Стрип, Мартин Шорт, Стив Мартин / Фото: Associated Press

Премьера сериала состоится 27 августа.

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