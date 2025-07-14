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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье-рубашке с цветочным принтом и питоновых босоножках: Анна Винтур на Уимблдонском турнире

Бывшая главная редактор американского Vogue продемонстрировала нежный образ в Лондоне.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Анна Винтур

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.

Там икона стиля появилась в нежном аутфите. На ней было белое платье-рубашка миди от Thom Browne с цветочным принтом, структурированным воротником, заниженной талией и складками на юбке. Наряд Анна дополнила питоновыми босоножками Manolo Blahnik и белым клатчем с крокодиловым тиснением.

Анна Винтур / © Getty Images

Анна Винтур / © Getty Images

Винтур сделала свою фирменную прямую укладку боб каре с челкой и макияж с розовой помадой. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а на шею поверх платья — ожерелье с разноцветными камнями.

Анна сидела в королевской ложе рядом с Николь Кидман, с которой пообщалась и смотрела за финальными матчами мужского турнира Уимблдона.

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

Николь Кидман и Анна Винтур / © Associated Press

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