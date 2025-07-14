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- Шоу-бизнес
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В платье-рубашке с цветочным принтом и питоновых босоножках: Анна Винтур на Уимблдонском турнире
Бывшая главная редактор американского Vogue продемонстрировала нежный образ в Лондоне.
Анна Винтур посетила четырнадцатый день Уимблдонского чемпионата по теннису во Всеанглийском теннисном и крокетном клубе в Лондоне.
Там икона стиля появилась в нежном аутфите. На ней было белое платье-рубашка миди от Thom Browne с цветочным принтом, структурированным воротником, заниженной талией и складками на юбке. Наряд Анна дополнила питоновыми босоножками Manolo Blahnik и белым клатчем с крокодиловым тиснением.
Винтур сделала свою фирменную прямую укладку боб каре с челкой и макияж с розовой помадой. На лицо она надела черные солнцезащитные очки, а на шею поверх платья — ожерелье с разноцветными камнями.
Анна сидела в королевской ложе рядом с Николь Кидман, с которой пообщалась и смотрела за финальными матчами мужского турнира Уимблдона.