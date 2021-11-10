В платье-русалка и красивых серьгах: Адель выступила в Лос-Анджелесе

В платье-русалка и красивых серьгах: Адель выступила в Лос-Анджелесе

33-летняя певица Адель вернулась на сцену после длительного перерыва в карьере.

Вчера, 9 ноября, артистка выступила в Обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе. Адель исполнила четыре композиции из своего нового, еще не выпущенного альбома, а также спела старые известные хиты. Концерт покажут в воскресенье, 14 ноября, на канале телевизионной сети CBS.

Адель / Getty Images

На сцену Адель вышла в черном платье-русалка, с россыпью страз на декольте и драпировкой. У нее был вечерний макияж, волосы собраны в красивую прическу, а в ушах сверкали золотые серьги с жемчужными камнями. Выглядела артистка восхитительно.

Напомним, недавно стало известно о том, что Адель появится в новом специальном выпуске Adele One Night Only в прайм-тайм на американском канале CBS. Программа будет включать откровенное интервью тележурналистке Опре Уинфри, а также песни из нового альбома звезды.

Адель / Getty Images

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