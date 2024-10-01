В платье-русалке, пикантно обнажив плечи: Адриана Лима на презентации Bvlgari

43-летняя звезда приняла участие в презентации коллекции Bvlgari Calla в рамках Парижской недели моды. Она приехала на фэшн-мероприятие в бархатном платье-макси фасона русалка, с приспущенными рукавами и декорированным камнями лифом. В руках у Адрианы был маленький клатч, также расшитый камнями.

Адриана сделала легкий макияж в натуральных оттенках, который подчеркивал ее красивый глаза и пухлые губы. В ушах у модели были серьги из камней, а волосы она собрала в гладкий пучок.

Адриана Лима / Фото: Getty Images

Недавно мы показывали, в каком аутфите Адриана Лима посетила Неделю моды в Париже. Она появилась на шоу Schiaparelli, на котором бренд демонстрировал публике коллекцию весна-лето 2025. Модель приняла участие в показе и вышла на подиум.

Адриана Лима / Фото: Associated Press

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