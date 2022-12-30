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В платье-русалке: Рита Ора и Тайка Вайтити посетили вечеринку на Сен-Барте

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
385
Время на прочтение
1 мин
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В платье-русалке: Рита Ора и Тайка Вайтити посетили вечеринку на Сен-Барте

Тайка Вайтити и Рита Ора / Фото: Getty Images

Рита Ора и ее возлюбленный Тайка Вайтити отдыхают на Сен-Барте.

Вчера пара посетила зимний гала-концерт ЮНИСЕФ, который состоялся в Бэ-де-Сен-Жан прошлым вечером.

Рита Ора / © Getty Images
Рита Ора / Фото: Getty Images

32-летняя Ора вышла на дорожку в платье фасона "русалка" с лифом, черными длинными рукавами, расшитыми камнями и макси-юбке с перьями на подоле и небольшим шлейфом от David Koma из коллекции весна-лето 2023. У нее были распущены волосы, а также очень насыщенный макияж на лице.

47-летний Тайка Вайтити был в черном бархатном пиджаке, белой рубашке и черных брюках. Обул режиссер черные туфли. Па пальце у него сверкал золотой перстень и кольцо, похожее, на обручальное.

Тайка Вайтити и Рита Ора / © Getty Images
Тайка Вайтити и Рита Ора / Фото: Getty Images

Тем временем в Instagram Рита Ора также поделилась снимком в очередном бикини и платье-сетке, а днем ранее постила кадры с пляжа.

(листайте фото вправо)

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Дата публикации
Просмотры
385
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