В платье-русалке: Рита Ора и Тайка Вайтити посетили вечеринку на Сен-Барте

Вчера пара посетила зимний гала-концерт ЮНИСЕФ, который состоялся в Бэ-де-Сен-Жан прошлым вечером.

Рита Ора / Фото: Getty Images

32-летняя Ора вышла на дорожку в платье фасона "русалка" с лифом, черными длинными рукавами, расшитыми камнями и макси-юбке с перьями на подоле и небольшим шлейфом от David Koma из коллекции весна-лето 2023. У нее были распущены волосы, а также очень насыщенный макияж на лице.

47-летний Тайка Вайтити был в черном бархатном пиджаке, белой рубашке и черных брюках. Обул режиссер черные туфли. Па пальце у него сверкал золотой перстень и кольцо, похожее, на обручальное.

Тайка Вайтити и Рита Ора / Фото: Getty Images

Тем временем в Instagram Рита Ора также поделилась снимком в очередном бикини и платье-сетке, а днем ранее постила кадры с пляжа.

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