В платье-русалке с красными цветами: Зои Салдана блистала на церемонии

46-летняя актриса продемонстрировала красивый образ на публичном мероприятии.
Зои Салдана побывала на церемонии вручения наград Variety's 10 Directors To Watch and Creative Impact Awards на Международном кинофестивале в Палм-Спрингс.
На мероприятие в отеле Parker Palm Springs Зои Салдана прибыла в длинном черном платье фасона "русалка" без рукавов с крупными красными цветами из коллекции Marni весна-лето 2025.
Зои дополнила образ черными туфлями-лодочками на каблуках, волнистой укладкой, кирпично-красной помадой и коротким коричневым маникюром, также у нее на пальцах было несколько золотых колец.
Ранее мы показывали, как Зои Салдана и актриса Моника Барбаро пришли на модное мероприятие в похожих платьях от одного и того же бренда и попали в конфузную ситуацию.
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