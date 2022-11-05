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В платье "рыбка" и с глубоким декольте: сенегальско-американская актриса на премьере фильма

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
366
Время на прочтение
1 мин
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В платье "рыбка" и с глубоким декольте: сенегальско-американская актриса на премьере фильма

Анна Диоп / Фото: Associated Press

34-летняя Анна Диоп появилась на международном фестивале в красивом платье от Atelier Versace.

Сенегальско-американская актриса и модель – Анна Диоп – посетила премьеру фильма "Няня", в котором сыграла главную роль. Событие состоялось в рамках кинофестиваля AFI Fest в Лос-Анджелесе.

Анна Диоп / © Associated Press
Анна Диоп / Фото: Associated Press

Там актриса предстала в романтическом нежном аутфите. На ней было бледно-персиковое платье фасона "рыбка", украшенное стразами, с американской проймой и глубоким декольте из кутюрной коллекции осень-зима 2019 бренда Atelier Versace.

Анна Диоп / © Associated Press
Анна Диоп / Фото: Associated Press

Анна сделала пышную укладку с локонами и вечерний макияж. На пальцах у нее были кольца с бриллиантами.

Анна Диоп / © Associated Press
Анна Диоп / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
366
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