В платье с 3D-фактурой: американская актриса посетила премьеру фильма в необычном образе от Prada

24-летняя американская актриса Джоуи Кинг посетила премьеру фильма "Нам повезло" (We Were the Lucky Ones), которая состоялась в Лос-Анджелесе. На мероприятии она привлекла внимание своим необычным образом, поскольку отдала предпочтение луку от бренда Prada.

На девушке был топ нежно-бирюзового оттенка, который она носила в сочетании с юбкой-карандашом длины миди оттенка крем-брюле. Обе вещи имели 3D-фактуру выполненную тканью. Наряд выглядел очень необычно из-за этой текстуры.

Дополнила она лук треугольным клатчем от Prada и золотистыми сатиновыми босоножками, который были немного тяжеловаты для этого образа. Волосы она собрала, сделала макияж, а также добавила в лук несколько украшений.

Джоуи Кинг / Фото: Associated Press

Это мероприятие Джоуи посетила с мужем Стивеном Питом, который отдал предпочтение светлому костюму-двойке.

Джоуи Кинг с мужем / Фото: Associated Press

Напомним, что в прошлом месяце Миучча Прада и Раф Симонс представили коллекцию женской одежды Prada осень-зима 2024-2025 в Милане, в рамках Недели моды. Шоу под названием Instinctive Romance получилось впечатляющим, благодаря тому, как два дизайнера объединили моду с фрагментами истории, исследованием представлений о красоте и современном мире, сформированном воспоминаниями.

