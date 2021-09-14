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В платье с акцентом на декольте: Дженнифер Энистон подловили папарацци

В платье с акцентом на декольте: Дженнифер Энистон подловили папарацци

Дженнифер Энистон / Getty Images

52-летняя актриса посетила шоу Jimmy Kimmel Live и была запечатлена папарацци.

Фотографы подловили Дженнифер в Лос-Анджелесе, когда знаменитость направлялась на съемки. Энистон надела синее платье-макси с достаточно откровенным декольте и струящейся юбкой, к которому подобрала черные остроносые босоножки на каблуках.

Дженнифер Энистон / © Getty Images
Дженнифер Энистон / Getty Images

В руках у Энистон была вместительная светлая сумка и бумажный пакет, также она несла бутылку с водой, которую пила из пластиковой трубочки. В ушах у звезды были серьги-висюльки, а на лице - черная маска с цветочным принтом. Макияж и прическа Джен были традиционными для нее - актриса не из тех, кто часто экспериментирует со своими образами и внешностью.

Дженнифер Энистон / © Getty Images
Дженнифер Энистон / Getty Images

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