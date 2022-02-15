В платье с американской проймой и с цветком: жена главного героя "Холостяка-10" поделилась селфи

Модель показала свои новые фото и поздравила подписчиков с праздником.

Жена главного героя 10-го сезона шоу "Холостяк" Макса Михайлюка – Даша Михайлюк (Хлистун) поздравила вчера, 14 февраля, фолловеров с Днем влюбленных.

Она опубликовала в Instagram селфи, на котором предстала в атласном жемчужном платье с американской проймой. Волосы она распустила и украсила их цветком за ухом, также модель сделала нежный макияж. Оно томно смотрит в объектив.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

На втором фото, сделанном в зеркале в туалете, Даша показала платье с обнаженной спиной в профиль.

Даша Хлистун / Instagram Даши Хлистун

Читайте также: