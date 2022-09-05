В платье с американской проймой и шлейфом: Стелла Максвелл блистала на красной дорожке

Стелла позировала фотографам по прибытии на премьеру фильма L’Immensita во время международного кинофестиваля, который проходит в эти дни в Венеции. В фильме главную роль сыграла испанская оскароносная актриса Пенелопа Крус.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Модель блистала на дорожке в черном платье с американской проймой, крупными рюшами с одной стороны и небольшим шлейфом. Наряд Стелла дополнила черными босоножками на высоких каблуках, несколькими кольцами на пальцах, а также крупными серьгами-гвоздиками в ушах.

На лице у модели был макияж со стрелками на веках и матовой помадой на губах. Белые волосы Максвелл были собраны в пучок.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

Напомним, ранее еще одна модель – Барбара Палвин – очаровала всех своими аутфитами в Венеции. Мы видели несколько выходов девушки, в том числе и вместе с ее бойфрендом.

Стелла Максвелл / Фото: Associated Press

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