В платье с американской проймой и вышивкой: Леа Сейду на премьере "Дюны" в оригинальном образе

В Нью-Йорке состоялась презентация второй части фильма Дени Вильнева "Дюна" и звезды картины вышли на ковровую дорожку, которая была тематической и выполненной в песчаном цвете. Французская актриса Леа Сейду выбрала для этого мероприятия гламурный и очень элегантный образ от Модного дома Louis Vuitton.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Платье было приталенным и с прямой юбкой, также у него была высокая горловина, американская пройма и роскошная золотая вышивка пайетками в виде листьев.

На спине у наряда была легкая белая накидка состоящая из двух частей белой ткани. Накидка были длиннее платья и имела шлейф.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

Что касается прически Сейду, то ее команда стилистов подобрала интересную укладку с высоким хвостом на голове и легкими локонами. Макияж у звезды был лаконичным, а вот завершали образ крупные круглые серьги в ушах.

Леа Сейду / Фото: Associated Press

В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет совсем скоро - 29 февраля.

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