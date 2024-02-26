В платье с американской проймой и вышивкой: Леа Сейду на премьере "Дюны" в оригинальном образе

Французская актриса надела наряд интересного дизайна, в котором выглядела очаровательно.
В Нью-Йорке состоялась презентация второй части фильма Дени Вильнева "Дюна" и звезды картины вышли на ковровую дорожку, которая была тематической и выполненной в песчаном цвете. Французская актриса Леа Сейду выбрала для этого мероприятия гламурный и очень элегантный образ от Модного дома Louis Vuitton.
Платье было приталенным и с прямой юбкой, также у него была высокая горловина, американская пройма и роскошная золотая вышивка пайетками в виде листьев.
На спине у наряда была легкая белая накидка состоящая из двух частей белой ткани. Накидка были длиннее платья и имела шлейф.
Что касается прически Сейду, то ее команда стилистов подобрала интересную укладку с высоким хвостом на голове и легкими локонами. Макияж у звезды был лаконичным, а вот завершали образ крупные круглые серьги в ушах.
В украинский прокат "Дюна: Вторая часть" выйдет совсем скоро - 29 февраля.
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