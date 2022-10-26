В платье с американской проймой: звезда "Эмили в Париже" Лили Коллинз на мероприятии в Нью-Йорке

Этот образ получился довольно лаконичным.
33-летняя Лили Коллинз в последнее время частый гость на светских мероприятиях. Не так давно вместе с мужем она посетила показ Ralph Lauren, а теперь в наряде от этого бренда вышла на красную дорожку мероприятия Time100 Next, которое проходило в Нью-Йорке.
Однотонное платье актрисы имело американскую пройму и было полностью украшено красными стразами, которые красиво сверкали.
Образ Лили дополнили украшения от Cartier, высокая прическа, а также яркий макияж глаз в стиле 60-х годов.
Особенно оригинально смотрелась спина платья, ведь была открытой и выполнена в стиле майки-борцовки.
Ежегодный список TIME100 Next, вдохновленный списком TIME100, включает 100 первопроходцев со всего мира, включая художников, феноменов, новаторов, лидеров и правозащитников.
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