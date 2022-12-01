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В платье с античными мотивами и высокой прической: актриса Габриэль Юнион на кинопремии

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
797
Время на прочтение
1 мин
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В платье с античными мотивами и высокой прической: актриса Габриэль Юнион на кинопремии

Габриэль Юнион / Фото: Getty Images

Образ получился действительно необычным.

50-летняя актриса Габриэль Юнион появилась на церемонии вручения американской независимой премии "Готэм-2022", которая традиционно проводилась в Нью-Йорке.

Для мероприятия Габриэль выбрала довольно необычное платье от бренда Fendi из коллекции весна-лето 2022, которое было представлено брендом впервые на шоу La Bourse.

Наряд был длинным, бархатным, имел небольшой шлейф и высокую горловину, как у водолазки. Особенностью этого платья стал рисунок в виде античной скульптуры. При создании коллекции дизайнер бренда - Ким Джонс - вдохновлялся космосом, астрологией и древней культурой Рима.

Образ Габриэль дополнила насыщенным макияжем глаз и высокой прической с золотым украшением.

Габриэль Юнион / © Getty Images
Габриэль Юнион / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
797
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