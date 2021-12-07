В платье с аппликацией и шлейфом: роскошная Алессандра Амбросио на кинофестивале

В платье с аппликацией и шлейфом: роскошная Алессандра Амбросио на кинофестивале

В понедельник, 6 декабря, в Саудовской Аравии состоялось открытие первого кинофестиваля Red Sea International Film Festival, который посетило множество звезд.

Продлится кинофестиваль до 16 декабря, а в его рамках покажут множество картин местных режиссеров, а также некоторые международные кинохиты.

Одним из гостей мероприятия стала 40-летняя бразильская супермодель Алессандра Амбросио, которая вышла на красную дорожку в эффектном белоснежном платье от ливанского модельера Zuhair Murad.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Наряд Алессандры имел высокий разрез, который оголял ногу, вырез на спине и длинный шлейф. Главными украшениями платья стали две крупные аппликации в виде то ли цветов, то ли снежинок, выполненных из бисера и крупных бусин.

Дополнила модель свой образ бриллиантовыми украшениями, серебристыми босоножками на высоких каблуках и макияжем с акцентом на красной помаде. Волосы звезде Victoria’s Secret уложили в высокую прическу.

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