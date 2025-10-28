- Дата публикации
Шоу-бизнес
62
1 мин
В платье с аппликацией на красную дорожку: Талия Сторм посетила премьеру фильма в Лондоне
В таком образе гламурная блондинка публику еще не удивляла.
26-летняя британская певица Талия Сторм посетила премьеру фильма «Хищник: Дикие земли» и вышла на красную дорожку. Британка позировала фотографам в эффектном двухцветном платье от бренда Saranya Umashankar. Наряд был бежевым и с черной аппликацией в виде абстракции.
Сзади наряд Талии дополняли и украшали объемные складки из черной ткани с отливом. К платья она подобрала сумку от Chanel с длинным ремешком-цепочкой, а также сделала яркий макияж и высокую объемную прическу.
Сыграла в фильме, премьеру которого посетила Сторм, Эль Фэннинг, пожтому тоже вышла на красную дорожку. В своем образе актриса сумела совместить несовместимое — нежный вечерний ансамбль и дерзкую косуху.