В платье с аппликацией на красную дорожку: Талия Сторм посетила премьеру фильма в Лондоне

Талия Сторм / © Associated Press

26-летняя британская певица Талия Сторм посетила премьеру фильма «Хищник: Дикие земли» и вышла на красную дорожку. Британка позировала фотографам в эффектном двухцветном платье от бренда Saranya Umashankar. Наряд был бежевым и с черной аппликацией в виде абстракции.

Талия Сторм / © Associated Press

Сзади наряд Талии дополняли и украшали объемные складки из черной ткани с отливом. К платья она подобрала сумку от Chanel с длинным ремешком-цепочкой, а также сделала яркий макияж и высокую объемную прическу.

Талия Сторм / © Associated Press

Сыграла в фильме, премьеру которого посетила Сторм, Эль Фэннинг, пожтому тоже вышла на красную дорожку. В своем образе актриса сумела совместить несовместимое — нежный вечерний ансамбль и дерзкую косуху.

Эль Фэннинг / © Associated Press