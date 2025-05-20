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- Шоу-бизнес
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В платье с “архитектурной” юбкой: Холли Берри появилась на публике в трендовом цвете и рубинах
Оскароносная звезда в этом году одна из членов жюри, поэтому посещает все мероприятия в Каннах.
В рамках 78-го Каннского кинофестиваля во Франции состоялся светский ужин ювелирного бренда Chopard. На мероприятии собрались известные топ-модели и голливудские звезды, среди которых была и «женщина-кошка» Холли Берри.
Актриса выбрала для этого мероприятия элегантное атласное платье трендового бордового цвета, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Платье состояло из структурированного корсета без бретелек, а вот низ платья имел глубокий разрез по центру, открывавший ее ноги, а эффектная «архитектурная» деталь сбоку добавляла оригинальности всему образу голливудской звезды.
Этот наряд от бренда Gaurav Gupta Берри носила в сочетании с остроносыми туфлями с ремешками, объемной укладкой и украшениями с рубинами и бриллиантами, которые ей предоставила компания Chopard.
Этот образ стал лучшим из нарядов, которые Холли пока что надевала в Каннах, поскольку ее розово-черное платье с красной дорожки было не самым удачным выбором.