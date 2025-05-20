В платье с “архитектурной” юбкой: Холли Берри появилась на публике в трендовом цвете и рубинах

Холли Берри / © Associated Press

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В рамках 78-го Каннского кинофестиваля во Франции состоялся светский ужин ювелирного бренда Chopard. На мероприятии собрались известные топ-модели и голливудские звезды, среди которых была и «женщина-кошка» Холли Берри.

Холли Берри / © Associated Press

Актриса выбрала для этого мероприятия элегантное атласное платье трендового бордового цвета, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Платье состояло из структурированного корсета без бретелек, а вот низ платья имел глубокий разрез по центру, открывавший ее ноги, а эффектная «архитектурная» деталь сбоку добавляла оригинальности всему образу голливудской звезды.

Холли Берри / © Associated Press

Этот наряд от бренда Gaurav Gupta Берри носила в сочетании с остроносыми туфлями с ремешками, объемной укладкой и украшениями с рубинами и бриллиантами, которые ей предоставила компания Chopard.

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Этот образ стал лучшим из нарядов, которые Холли пока что надевала в Каннах, поскольку ее розово-черное платье с красной дорожки было не самым удачным выбором.

Холли Берри / © Associated Press

© Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press © Associated Press