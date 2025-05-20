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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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В платье с “архитектурной” юбкой: Холли Берри появилась на публике в трендовом цвете и рубинах

Оскароносная звезда в этом году одна из членов жюри, поэтому посещает все мероприятия в Каннах.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Холли Берри

Холли Берри / © Associated Press

В рамках 78-го Каннского кинофестиваля во Франции состоялся светский ужин ювелирного бренда Chopard. На мероприятии собрались известные топ-модели и голливудские звезды, среди которых была и «женщина-кошка» Холли Берри.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Актриса выбрала для этого мероприятия элегантное атласное платье трендового бордового цвета, которое идеально подчеркивало ее фигуру. Платье состояло из структурированного корсета без бретелек, а вот низ платья имел глубокий разрез по центру, открывавший ее ноги, а эффектная «архитектурная» деталь сбоку добавляла оригинальности всему образу голливудской звезды.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Этот наряд от бренда Gaurav Gupta Берри носила в сочетании с остроносыми туфлями с ремешками, объемной укладкой и украшениями с рубинами и бриллиантами, которые ей предоставила компания Chopard.

Этот образ стал лучшим из нарядов, которые Холли пока что надевала в Каннах, поскольку ее розово-черное платье с красной дорожки было не самым удачным выбором.

Холли Берри / © Associated Press

Холли Берри / © Associated Press

Белла Хадид_1 / © Associated Press

© Associated Press

Алессандра Амбросио_4 / © Associated Press

© Associated Press

Джулия Гарнер_3 / © Associated Press

© Associated Press

Изабели Фонтана_1 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія_1 / © Associated Press

© Associated Press

Хайди Клум Гайді Клум_2 / © Associated Press

© Associated Press

Даниэлла Пик и Квентин Тарантино_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Салдана_2 / © Associated Press

© Associated Press

Єва Лонгорія _4 / © Associated Press

© Associated Press

Гайді Клум_5 / © Associated Press

© Associated Press

Голлі Беррі_7 / © Associated Press

© Associated Press

Хейли Этвелл Гейлі Етвел_3 / © Associated Press

© Associated Press

Ганна Веддінгем_3 / © Associated Press

© Associated Press

Анджелина Джоли_4 / © Associated Press

© Associated Press

Натали Портман_1 / © Associated Press

© Associated Press

Амаль Клуни_1 / © Associated Press

© Associated Press

Зои Дойч_2 / © Associated Press

© Associated Press

Люкс Паскаль_3 / © Associated Press

© Associated Press

Джулианна Мур_1 / © Associated Press

© Associated Press

Дакота Джонсон_4 / © Associated Press

© Associated Press

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